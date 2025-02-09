Doğu Karadeniz'den Ocak 2025'te 7,3 Milyon Dolar Değerinde Su Ürünü İhracatı Gerçekleşti

Doğu Karadeniz'den Yılın İlk Ayında İhracat Patlaması

Doğu Karadeniz Bölgesi, Ocak 2025'te 7 milyon 380 bin 792 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat kapsamında 980 ton su ürünü dış satımı yapıldı.

İşbirlikleri ve İhraç Edilen Ülkeler

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 14 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini belirtti. Kalyoncu, ihracatın önemli bir kısmının 3 milyon 854 bin 405 dolar ile Rusya Federasyonu tarafından yapıldığını vurguladı. İkinci sırada 2 milyon 31 bin 795 dolar ile ABD yer alırken, Vietnam 308 bin 254 dolar ile üçüncü oldu.

Trabzon'un Önemli Rolü

Doğu Karadeniz ihracatının yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade eden Kalyoncu, bu kentten yapılan dış satımın 869 ton olduğunu ve toplam 6 milyon 771 bin 827 dolar gelir elde edildiğini belirtti. Ayrıca, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya, Trabzon'dan en fazla su ürünü ihraç edilen ülkeler olarak öne çıkıyor.

Yeni Pazarlar ve Gelecek Beklentileri

Kalyoncu, Trabzon'dan Rusya'ya 3 milyon 694 bin 253 dolar, ABD'ye 2 milyon 31 bin 795 dolar ve Japonya'ya 230 bin 174 dolar değerinde su ürünü gönderdiklerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl Belarus ve Hollanda'ya da su ürünü gönderilmesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, Saffet Kalyoncu, Trabzon'un su ürünleri potansiyelinin büyük olduğunu ve beklentilerinin ihracat rakamlarının çok daha iyi seviyelere ulaşması olduğunu ifade etti.