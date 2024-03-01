Dolar biriktirenler kaçacak yer arayacak! Merkez Bankası'ndan son dakika flaş yasak!

**Merkez Bankası'ndan Yeni Karar: Dolar Sahiplerini Etkileyecek Yasak**

* Türkiye Merkez Bankası, dolar sahiplerini yakından ilgilendiren bir yasağı hayata geçirme kararı aldı.

* Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde yapılan değişiklikler, dolar sahiplerinin bankalardan alacakları faiz oranlarında düşüş beklentisine yol açtı. İşte diğer ayrıntılar...





MERKEZ BANKASINDAN YENİ KARAR GELDİ

**KKM Sistemi ve Değişiklikler: Aralık 2021'den Bu Yana Gelişmeler**

* Aralık 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, dolar sahiplerine yönelik alınan yeni kararlarla değişiyor.

* Bu değişiklikler, bankaların müşterilere sunacakları faiz oranlarında düşüşe neden olabilir.

**Bankaların Durumu: Daha Düşük Faiz Oranları ve Etkileri**

* Merkez Bankası'nın kararı sonucunda bankalar, KKM müşterilerine daha düşük faiz oranları sunmak zorunda kalacaklar.





* Bu durum, dolar sahiplerinin gelirlerinde azalmaya yol açabilir ve doların değerini kaybetmesine neden olabilir.

**Dolar Sahiplerine Etkiler: Gelir Azalması ve Finansal Değişim**

* Merkez Bankası'nın aldığı karar, dolar sahiplerini etkileyerek gelirlerinde azalmaya sebep olabilir.

* Daha düşük faiz oranlarına bağlı olarak, dolar sahipleri finansal durumlarında değişiklik yaşayabilirler.

**Yeni Dönem ve Ekonomik Gelişmeler: Doların Değer Kaybetme Riski**

* Yeni dönemde, Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın ekonomik gelişmeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

* Doların değer kaybetme riski, bu kararın ekonomik dinamiklere olan etkisini belirleyen önemli bir faktör olabilir.

Türkiye Merkez Bankası'nın dolar sahiplerini etkileyecek bu yasağı, özellikle Kur Korumalı Mevduat sistemi üzerinden faiz oranlarına getirilen değişikliklerle ilgili. Bu kararın dolar sahiplerinin gelirlerine olası etkileri ve ekonomik dinamiklere olan etkisi önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir.,

**TALİMAT GELDİ: KKM Sistemi Kademeli Olarak Sona Eriyor**

* Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların önüne geçmek ve kur şoklarını engellemek amacıyla başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, yaz aylarında yeni ekonomi politikaları ile birlikte kademeli olarak sona erdirilmeye başlandı.

* 26 haftadır devam eden çıkışlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat ayının başlarında bankalara ilettiği yeni tebliğ talimatlarıyla hız kazandı.

**ÇIKIŞLAR DEVAM EDİYOR: Mart Ayında Asgari Faiz Oranlarında Düşüş Bekleniyor**

* KKM sistemi çerçevesinde 26 haftadır devam eden çıkışlar, TCMB'nin Mart ayı itibarıyla bankalara ilettiği talimatlarla yeni bir evreye girişiyor.

* Bu talimatlar doğrultusunda, KKM müşterilerinin vadelerinde yapılacak değişikliklerle birlikte, bankaların asgari faiz oranlarında Mart ayında düşüş yaşanması bekleniyor.

**GERİ GELDİ: Zorunlu Asgari Faiz Oranları**

* Eylül ayında alınan bir tebliğ ile Merkez Bankası, bankaların KKM müşterilerine ödemesi gereken asgari faiz zorunluluğunu kaldırmıştı.

* Ancak Aralık ayında yapılan düzenleme ile bu zorunluluk geri getirildi ve politika faizinin yüzde 80'ine kadar olan kısmı uygulanmaya başlandı.

**KKM Müşterilerine Etkisi: Düşük Faiz Oranları ve Değişen Vadeler**

* Yeni tebliğ talimatlarına göre, bankaların KKM müşterilerine sunacakları asgari faiz oranlarında düşüş yaşanması bekleniyor.

* Vadelerinde değişiklik yapılacak KKM müşterileri, bu yeni düzenlemelerin etkisiyle daha düşük faiz oranlarına maruz kalabilirler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KKM sistemi üzerindeki yeni talimatları, döviz kurlarındaki dalgalanmaları önleme amaçlı olarak başlatılan sistemin kademeli olarak sona erdirilmesini ifade ediyor. Bankalara iletilen talimatlar doğrultusunda Mart ayında asgari faiz oranlarında düşüş beklenirken, KKM müşterilerinin de vadelerinde değişikliklerle karşılaşabileceği belirtiliyor.

**MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YENİ DÜZENLEME**

* Mart ayında yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile bankalar, politika faizinin yüzde 80'ine denk gelen yüzde 36 seviyesinde faiz sunmak zorunda kalacak.

* Bu düzenleme, mevcut politika faiz oranı olan yüzde 45'in altında faiz sunulmasını ifade ediyor.

**FAİZ ORANLARINDA YENİ BELİRLEMELER: Yüzde 36'lık Faiz Teklifi Bekleniyor**

* Bankaların, politika faiz oranının yüzde 80'ine kadar olan kısmı kullanarak müşterilere yüzde 36'lık faiz teklifi sunmaları gerekecek.

* Bazı durumlarda bankaların bu oranı aşma yetkisi olsa da, genel olarak tüm bankaların müşterilerine yüzde 36 seviyesinde faiz teklif etmeleri bekleniyor.

**YENİ KKM HESAPLARINA YASAK: 1 Ocak İtibarıyla Türk Lirası Cinsinden Açılamayacak**

* 1 Ocak itibarıyla, yeni düzenleme ile Türk lirası cinsinden yeni Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının açılması yasaklanacak.

* Bu kısıtlama, döviz cinsinden KKM hesaplarına odaklanmayı amaçlayarak TL mevduatını cazip hale getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

**YENİ YASAKLAR VE BEKLENTİLER: Şirketlere Yönelik Kısıtlamalar**

* Merkez Bankası, TL mevduatını cazip kılma stratejisi çerçevesinde KKM sahiplerini döviz hesaplarından çıkmaya teşvik etmeye çalışıyor.

* Ancak KKM'den çıkışların azalması, yeni önlemlerin alınmasını gerektirebilir.

* Ekonomistler, ilerleyen dönemde döviz cinsinden KKM hesapları için vergilendirme önlemlerinin getirilebileceğini düşünüyor.

* Bu kısıtlamaların başlangıçta bireysel kullanıcılar yerine şirketlere yönelik uygulanabileceği öngörülüyor.

Mart ayında yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, bankaların faiz politikalarında değişikliklere neden olacak. Mevcut politika faiz oranının yüzde 80'ine denk gelen yüzde 36 seviyesinde faiz sunma zorunluluğu getirilirken, yeni KKM hesaplarının Türk lirası cinsinden açılması yasaklanacak. Merkez Bankası'nın TL mevduatını çekici hale getirme stratejisi, döviz cinsinden KKM hesaplarına getirilen yeni düzenlemelerle şekilleniyor. İlerleyen dönemde şirketlere yönelik vergilendirme önlemleri de beklentiler arasında yer alıyor.