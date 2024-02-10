Dolar borçlananlar şimdi yandı! 1 dolar Nisan ayında bu rakamı görecek!

Uzman isimler dolar fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerini paylaştı! Nisan ayında korkutucu rakam geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR BORCU OLANLAR YANDI

Son birkaç senedir TL değer kaybı son hızıyla devam ederken dolar fiyatları 2023 senesinde 20 TL'yi geçmiş ve 2024 senesinde de 30 TL seviyesini geçmeyi başarmıştı. Ülkedeki enflasyon, işsizlik, cari açık, faizlerin yüksek olması, döviz kuru yükselişi gibi problemler vatandaşların ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Ülkenin dış borcunun artması, döviz rezervlerinin azalması, iç ve dış siyaset istikrarsızlıkları gibi durumlar da tutarsız durumlara sebep oluyor ve yabancı yatırımcılar ülkeden hızla gitmeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik sıkıntıları giderek yoğunlaşırken Ekonomist Selçuk Geçer seçimden önce doların 35-40 TL aralığında olacağını ancak seçimden sonra hızlı şekilde yükseleceğini söyledi. Geçer, ülke ekonomisinin problemlerinin giderek büyüyeceğini ve Nisan ayında dolar fiyatlarının 65 TL'ye kadar yükselmesini tahmin ettiğini paylaştı.





Yüksek enflasyon oranları, TL değer kayıpları gibi durumlarla birlikte yatırımcılar dolar ve altın yatırımı yapmayı tercih ediyor. Bu şekilde vatandaşın TL güveninin azalmasına ve kişilerin yatırımlarını dolar üstünden yapmaya başlamasına sebep oluyor. Reuters tarafından yapılan ankete göre gelişmekte olan ülke paraları Federal Rezerv faiz indirimleriyle beraber önümüzdeki sene dolar karşısında değer kazanacak gibi duruyor. Ama TL'nin kısa zamanda değer kazanması tahmin edilmiyor. Federal Rezerv faiz politikası değişikliklerinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini etkilemesi beklenirken TL'nin bir artış göstermesi tahmin edilmiyor. Ülke ekonomisinin belirsizlikleri giderek artarken ekonomisiyle ilgili yorum yapmak güçleşiyor. TL'nin kısa vadede değer kazanamayacak olması ülkenin ekonomi anlamında önemli önlemler alması ve reform yapması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Dolardaki değer artışları ve TL değer kayıplarının sürekli yaşanması tedbir zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Ekonomik reform ve siyasi istikrar önem taşırken ülkenin ekonomisiyle ilgili belirsizlikler vatandaşın dolar ve altın yatırımı yapma oranını yükseltmeye devam ediyor.