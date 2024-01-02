Dolar kuruna asgari ücret tokatı! Uzman isim dolarda büyük rekor tarihini verdi!

Finans sektörünün öne çıkan isimlerinden Mert Başaran, Türkiye'de asgari ücretin %49'luk bir artışla 17.000 liraya çıkması sonrasında dolar kurunda meydana gelebilecek potansiyel değişikliklere ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Başaran, doların muhtemel yeni bir rekor seviyesine ulaşma olasılığını öne sürdü ve 2024 yılına dair beklentilerini paylaştı.





Asgari ücret zammının duyurulmasıyla birlikte birçok kesimde hesaplamalar yeniden yapıldı; dolar kurunun hangi yönde ilerleyeceği ise geniş bir merak konusu halini aldı. Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, asgari ücret artışının ardından dolar kurunda meydana gelebilecek potansiyel bir artışa dikkat çekti.





2024 yılı sonu için dolar kuru beklentisini paylaşan Başaran, bu beklentisinin 41-45 TL aralığında olduğunu belirtti. "Eğer dolar kuru 41 TL seviyesine ulaşırsa, bu asgari ücret artışına göre %40'lık bir artış anlamına gelir. Ancak bu durumda, asgari ücret artışına kıyasla %20 daha düşük bir artışa tekabül eder" şeklinde konuşan Başaran, dolar kurundaki artışın asgari ücretle orantılı olması durumunda ise doların 45 TL seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.





Başaran ayrıca genellikle dolar kurunun asgari ücret artışına kıyasla %10-20 oranında daha az artış gösterdiğine işaret etti. Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair bu önemli değerlendirme, yatırımcılar ve finans takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

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