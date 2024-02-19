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Dolar kurunda 41 TL'nin ayak sesleri! Ünlü ekonomistler değil onlar tarih verdi

Dolar yükselmeye başladı! 41 TL olacak! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 23:04
Dolar kurunda 41 TL'nin ayak sesleri! Ünlü ekonomistler değil onlar tarih verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her ay düzenlediği ekonomi beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette, ekonomistlerin katılımıyla yapılan değerlendirmelerle enflasyon ve dolar kuru tahminleri ortaya konuldu. Özellikle dolar kuru tahminlerindeki yükseliş, ekonomi çevrelerinde şaşkınlığa neden oldu.

Sene sonu enflasyon beklentileri, bir önceki ankette %42,04 olarak belirlenen seviyeden, bu ankette %42,96'ya yükseldi. Ancak 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, %39,09'dan %37,78'e gerileyerek bir miktar iyileşme gösterdi.

dolar kuru

Döviz kuru tahminleri ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Cari yıl sonu döviz kuru tahmini, önceki ankette 40 TL olarak ifade edilmişken, bu ankette minimal bir artışla 40,02 TL olarak güncellendi. Özellikle 2025 yılı dolar kuru tahminlerindeki değişiklik dikkat çekiciydi. Katılımcılar, önceki ankette 40,64 TL olarak tahmin ettikleri dolar kuru için bu ankette 41,15 TL'yi öngördüler. Bu durum, dolar kurunun 41 TL'yi aşacağına dair resmi bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

Pandemi döneminden bu yana devam eden ekonomik belirsizlikler ve enflasyonla mücadele çabalarına rağmen, döviz kuru üzerindeki baskının sürdüğüne işaret eden bu veriler, ekonomiyle ilgili politika yapıcıları ve yatırımcılar için önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, ekonomik süreçlerin izlenmesi ve olası tedbirlerin planlanması açısından önem arz ediyor.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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