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Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in beklenmedik dolar kuru tahmini ve uzman değerlendirmeleri, Merkez Bankası’nın dolar rezervlerinin hızla artışı sürerken herkesi hayrete düşürdü.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 07:29
Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

Türkiye’nin ekonomi alanındaki önde gelen isimlerinden Prof. Mahfi Eğilmez, hükümetin yeni ekonomik hamlesini ve beklenen 7.20 TL’lik dolar düşüşünü duyurdu. Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikaları üzerine yorumlar yapan Eğilmez, dolar kurunun yükselmesini öngörmediğini belirtti.

DOLAR HAKKINDA

DOLARIN GELECEĞİ: YÜKSELİŞ Mİ, DÜŞÜŞ MÜ?

İhracatçılar yüksek bir dolar kuru beklentisi içinde olsalar da, Mahfi Eğilmez bu beklentinin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Eğilmez’e göre, eğer enflasyon mevcut %70 seviyelerinden %45’lere düşerse, dolar kurunun daha fazla artması beklenmemeli. Ayrıca, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını bir miktar daha yükseltmesi halinde, dolar kurunun 25 TL’ye kadar düşebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Hükümet, döviz kuru artışını tercih etmez çünkü bu durum GSYH’yi olumsuz etkiler ve Türkiye’nin uluslararası ekonomik sıralamasını 17. sıradan 21. sıraya düşürür. Mevcut döviz kuru ideal olmayabilir, ancak ekonomik göstergeler önemli bir artışın olası olmadığını gösteriyor; zira kurlar son aylar ve haftalarda düşüş eğiliminde.

mahir eğilmez dolar yorumları

DOLAR KURU GÜNCELLEMESİ: 1 DOLAR NE KADAR?

Son gelişmelere göre dolar kuru bugün 32,20 TL seviyesinde işlem görüyor. Prof. Mahfi Eğilmez’in yaptığı analize göre, eğer dolar 25 TL’ye düşerse, bu 7,20 TL’lik bir düşüş anlamına gelecek. Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ve izlediği politikanın, dolar kurundaki gelecekteki hareketleri belirleyeceği öngörülüyor.

Not: Burada aktarılan Mahfi Eğilmez’in değerlendirmeleri özetlenmiştir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak sunulmamaktadır.

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