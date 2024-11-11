Dolar/TL 34,37 Seviyesinde Yatay Seyir İzliyor

Dolar/TL Yatay Başladı

Dolar/TL, haftaya 34,3710 seviyesinden işlem görerek yatay bir seyir izliyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazanarak 34,3620'den tamamladı.

Piyasalardaki Durum

Bugün saat 10.10 itibarıyla Dolar/TL, yine yatay seyirle 34,3710'dan işlem görürken, avro/TL önceki kapanışa paralel 36,8400'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,3830'dan satılmakta.

Küresel Piyasalar ve Ekonomik Veriler

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'deki enflasyon verileri ve FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması gibi yoğun makroekonomik verileri takip edecek.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni ekonomik politikalarına ilişkin belirsizlikler ve düşük ithalat tarifeleri beklentileri piyasalardaki dalgalanmayı artırıyor. Buna karşın, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik devam ediyor.

Yatırımcıların Odağı

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcılar için önemli sinyaller taşıdığını aktarıyor. Geçen hafta FED, politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,50-4,75 seviyesine indirmişti.

Yerel Veriler

Yerel piyasalarda ise, sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azalma gösterdi, ancak bir önceki aya göre %1,6 artış kaydedildi. İşsizlik oranı ise eylülde değişim göstermeyerek %8,6 olarak belirlendi ve bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Teknik Analiz

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminde sakin bir seyir öngörülüyor. Teknik açıdan analistler, dolar endeksinde 106 seviyesinin direnç, 104 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.