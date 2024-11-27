Dolar/TL 34,65 Seviyesinde Stabil Seyir İzliyor

Dolar/TL Durumu

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlayarak, şu anda 34,6510 seviyesinde işlem görüyor. Önceki gün, dolar/TL yüzde 0,2 artışla 34,6450'den günü tamamlamıştı.

Piyasa Verileri

Saat 09.40 itibarıyla dolardaki durumu değerlendirdiğimizde, önceki kapanışın hemen üzerinde olan 34,6510'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 36,3110'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 43,5690'dan satılmakta.

ABD Merkez Bankası ve Ekonomik Veriler

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalış göstererek 106,8 seviyesine geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarında ihtiyatlı duruşun süreceği ve ekonomik verilere bağlı olarak kademeli faiz indirimleri yapılacağı sinyalleri dikkat çekiyor. Analistler, ABD’deki büyüme verisinin ardından dikkatlerin yoğunlaşacağını belirtiyor.

Fed'in Faiz Politikası Üzerine Gelişmeler

Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım toplantısına ait tutanaklar, Fed’in gelecek dönemde faiz oranlarını düşürmede acele etmeyeceği ve veriler doğrultusunda karar almanın daha uygun olacağına dair fikirler sundu. Son toplantıda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildi.

Piyasa Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in aralık ayında politika faizini indirmesi yönünde beklentiler güçlendi. Bankanın gelecek ay yüzde 63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor ve yüzde 37 ihtimalle ise faizi sabit tutacağı düşünülüyor.

Bölgesel Gelişmeler

Öte yandan, bölgesel gerginlikler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İsrail hükümeti, Lübnan ile yapılacak ateşkes anlaşmasını onayladı. Analistler, bu gelişmelerin artan jeopolitik risklerin sınırlı da olsa durulmasına destek olacağını ifade ediyor.

Gözler Veri Gündeminde

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin görünürken, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD’de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları gibi verilerin takip edilmesi bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin ise destek noktası olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.