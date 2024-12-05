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Dolar/TL 34,75 Seviye ile Yükselişini Sürdürüyor

Dolar/TL, 34,75 seviyesinde işlem görerek yönünü yukarı çevirdi. Küresel piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:16
Dolar/TL 34,75 Seviye ile Yükselişini Sürdürüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,7510 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden Dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,7280'den tamamladı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,7080'den, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 44,2050'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif bir yön izliyor.

ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu belirtmesi kullanıcıların risk iştahını artırdı.

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanacağını beklemediğine dair açıklamaları, yerel piyasalar arasında bir miktar güven oluşturarak Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini azalttı. Powell, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'daki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan Dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı belirtiliyor.

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