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Dolar/TL 35,01 Seviyesini Aştı, Küresel Piyasalarda Karışıklık Sürüyor

Dolar/TL, güne 35,0100 seviyesinden işlem görerek yükseliş kaydetti. Analistler, Fed toplantısının piyasalara etkisini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:16
Dolar/TL 35,01 Seviyesini Aştı, Küresel Piyasalarda Karışıklık Sürüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,0100 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten tamamladı.

Saat 09.10 itibarıyla, dolar/TL %0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL %0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise %0,1 değer kaybıyla 44,4840'dan satılıyor.

Dolar endeksi %0,1 azalışla 106,9 seviyesinde yer alıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, siyasi metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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