ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı: 237 Bin

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek beklentileri aştı; dört haftalık ortalama 231 bine çıktı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:00
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükseldi.

Haftalık ve Ortalama Veriler

Veri, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Piyasa beklentisi ise başvuru sayısının 230 bin olması yönündeydi.

Önceki haftanın verisi 229 bin olarak kaydedilmişti. Geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 231 bine yükseldi.

Diğer yandan, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 23 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişilik azalışla 1 milyon 940 bine geriledi.

Bu veriler, işgücü piyasasındaki kısa vadeli dalgalanmaların ve istihdam görünümünün yakından takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

