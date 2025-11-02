TOGG Almanya'da İlk Teslimatlar: 1961 Göçüne Atıfla 'Geleceğin Mobilitesi' Sürprizi

Stuttgart'ta tarihi teslimat: T10X ve T10F Almanya yollarında

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil projesi TOGG, T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına giriş yaptı. Stuttgart'ta şirket merkezinin bulunduğu alanda cuma günü düzenlenen tören, markanın yurtdışı açılımında önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Etkinlikte araçlarını teslim alan kullanıcılarla buluşan TOGG, Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı araçların ilk kez Almanya yollarına çıkmasını sağladı.

Makine mühendisi Bilgehan Çalışkan, tören sırasında üzerinde Münih Tren Garı'na gelen Türklerin ve TOGG otomobilinin yer aldığı bir maketi yetkililere hediye etti. Maketin üzerinde şu ifadeler yer alıyordu: “1961'de insanlar umutla geldiler, bugün geleceğimizin mobilitesi geliyor. Tarihi ilk teslimat için TOGG Almanya'ya teşekkürler.”

AA muhabirine konuşan Çalışkan, aracı teslim almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, “Hepimiz için çok mutlu ve gururlu bir gün. İnanın ki bir 18. doğum günümü hatırlarım. Bir de bugünü hatırlarım.” dedi.

Çalışkan, Almanya'ya Türklerin 1961'de tahta bavullarıyla çalışmaya geldiğini hatırlatarak, babasının da İstanbul'dan trene binip Münih Tren Garı'nda indiğini anlattı. Çalışkan sözlerine şöyle devam etti: “Biz TOGG’u sipariş verdikten 2 gün sonra televizyonda arabaların tren ile Almanya’ya yola çıktığına ilişkin video gördüm. O an aklıma babam geldi. Zamanında işte bizim büyüklerimiz geldi trenle. Bugün artık bizim arabalarımız geliyor.”

Maketi yapmak için yardım eden isimlerden ve sürece değinen Çalışkan, projeyi aile dostlarının çocuğu Emirhan'a sunduğunu ve onun katkılarıyla maketin hazırlandığını belirtti.

TOGG'un Almanya'da görülmesinin farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Çalışkan, Alman dostlarının aracı beğendiğini ve araştırdıklarını aktardı. Çalışkan, aracı teknoloji ve fiyat açısından değerlendirerek, “Ben makine mühendisliği okudum. Teknolojiden biraz anlıyorum. Kesinlikle tavsiye edilecek bir araba.” ifadelerini kullandı.

Çalışkan, TOGG'un daha çok satılmasının ve yollarda daha fazla görünmesinin önemine işaret etti; teknolojik ürünlerin kullanım ve saha bildirimleriyle gelişeceğini söyledi.

Son olarak TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'a teşekkür eden Çalışkan, “Türkler olarak dememiz lazım ki bu bizim arabamız. Sahip çıkmamız, almamız, kullanmamız lazım.” dedi.

Haber: AHATTİN GÖNÜLTAŞ

