Adana'da Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı açıldı

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle start aldı

Adana'da karavan, otomotiv, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerinin tanıtıldığı Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarının açılışı yapıldı. Etkinlik, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Jojo Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın bu yıl daha geniş kapsamlı olduğunu vurguladı. Küçük, fuarın gelecek yıllarda devam etmesini umduğunu belirterek, Doğal yaşamla iç içe olmayı özümseyen, bir hobi sahibi olan insanların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği ürünlerin sergilendiği fuarda, aynı zamanda üretici ve tüketici bir araya getirilmekte, teknolojiden ve dünyadaki gelişmeler sonucunda oluşturulan yeni ürünler sergilenmektedir.

Jojo Expo Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım, farklı illerden gelen 60'tan fazla firma'nın Adana'da ikinci kez doğaseverler ve hobi tutkunlarıyla buluştuğunu aktardı. Işım, Hobbyport Akdeniz'in ziyaretçilerine sadece bir fuar deneyimi değil aynı zamanda ilgi alanlarını keşfedebilecekleri, yeni hobilerle tanışabilecekleri ve yaşamalarına değer katacak alternatif sunan ilham verici bir atmosfer vadediyor. Aynı zamanda sektör profesyonelleri için yeni işbirliklerine zemin hazırlayan, ticari ağların gelişmesini destekleyen güçlü bir platform işlevi üstleniyor ifadelerini kullandı.

Ulusal Kamp Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arıkan ise karavanların en çok döviz getirisi sağlayan turizm çeşitlerinden olduğunu belirterek, Adana'da 'karavan park' kurulması için yerel yöneticilerden destek talep etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Karavan, motosiklet, otomotiv, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

