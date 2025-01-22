Dolar/TL 35,65 Seviyesini Aştı: Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Devam Ediyor

Dolar/TL'nin Güncel Seyri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,6500 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,6220'den günü tamamladı.

İşlem Verileri ve Diğer Pariteler

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,6500'ten işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 37,1090'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 43,9620'den satıldı.

Küresel Piyasalarda Risk Algısı

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin, ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin risk algısını artırması dikkat çekiyor.

ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının, ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkileri, piyasalardaki belirsizlikleri artırıyor.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'deki öncü endeksin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.