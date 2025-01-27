DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Dolar/TL 35,73 Seviyesinde İşlem Görüyor: Küresel Gelişmeler Etkili

Dolar/TL haftaya 35,7230'dan başladı. Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları ve Fed toplantısına odaklanıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:27
Dolar/TL 35,73 Seviyesinde İşlem Görüyor: Küresel Gelişmeler Etkili

Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, yeni haftaya 35,7230 seviyesinden işlem görerek yükselişle giriş yaptı. Cuma günü kapanışını önceki günün yüzde 0,1 üzerinde, 35,6640 seviyesinden tamamlamıştı.

Kur Verileri ve Piyasa Eğilimleri

Bugün saat 10:20 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 35,7230'dan işlem görmekte. Aynı zamanda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 37,3580, sterlin/TL ise yine yüzde 0,3 düşüşle 44,4720'den satılmakta.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,8 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasaların belirsizliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve gümrük vergilerine dair söylemleriyle şekilleniyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz kararlarına odaklanılacak.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının küresel ticaret savaşını tetikleyebileceği ve ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Dahası, Fed’in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına dair çok güçlü öngörüler mevcut. Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda faizlerin sabit tutulması beklenirken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle 25 baz puan indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Ek olarak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelindeki imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesi destek, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD Azerbaycan ve Rabitabank'tan İslami Bankacılığa Destek Anlaşması
2
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık Ayında Düşüş Gördü
3
Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi
4
İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı
5
Giresun'da Fındık Fiyatları 133-135 Lira Aralığında Seyrediyor
6
Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor
7
Emtia Pazarında Trump Etkisi: Fiyatlar Yükseliyor, Belirsizlik Devam Ediyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!