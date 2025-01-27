Dolar/TL 35,73 Seviyesinde İşlem Görüyor: Küresel Gelişmeler Etkili

Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, yeni haftaya 35,7230 seviyesinden işlem görerek yükselişle giriş yaptı. Cuma günü kapanışını önceki günün yüzde 0,1 üzerinde, 35,6640 seviyesinden tamamlamıştı.

Kur Verileri ve Piyasa Eğilimleri

Bugün saat 10:20 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 35,7230'dan işlem görmekte. Aynı zamanda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 37,3580, sterlin/TL ise yine yüzde 0,3 düşüşle 44,4720'den satılmakta.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,8 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasaların belirsizliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve gümrük vergilerine dair söylemleriyle şekilleniyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz kararlarına odaklanılacak.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının küresel ticaret savaşını tetikleyebileceği ve ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Dahası, Fed’in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına dair çok güçlü öngörüler mevcut. Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda faizlerin sabit tutulması beklenirken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle 25 baz puan indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Ek olarak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelindeki imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesi destek, 108,5 seviyesi ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.