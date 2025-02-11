Dolar/TL 36,02 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Gözler Fed Başkanı Powell'ın Konuşmasında

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,0170 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyirde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 35,9950'den tamamladı. Saat 10.15 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,0170 seviyesinden işlem görmekte.

Diğer Para Birimleri

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 37,1090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 44,7870'den satılmakta.

Dolar Endeksi ve Piyasa Etkileri

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 108,4 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları, varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, piyasalarda belirsizlik ortamı hâkim.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklaması sonrasında piyasalarda tarife endişeleri yeniden güç kazandı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını vurgularken, ticari gerilimlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

İzlenecek Veriler

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmalarının takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan, Dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.