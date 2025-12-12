Osmaniye'de Yüksek Getirili Safran Üretimine İlgi Artıyor

Üretim alanları genişliyor, destekler sürüyor

Osmaniye'de ekonomik getirisi oldukça yüksek olan safran bitkisine üreticilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bölge genelinde üretim alanlarının genişletildiği bildirildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı biriminde görevli teknik personel, Bahçe köyü'ndeki üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililer, safran yetiştiriciliği yapan çiftçilere eğitim, bilgilendirme ve kuruluş aşamalarında sürekli destek sağlandığını ifade etti.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, karasal ve ılıman iklim şartlarına uygun, soğanlı bir kültür bitkisi olduğu belirtilirken, yapılan değerlendirmelerde bölge toprak yapısının safran üretimi için elverişli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, safranın Osmaniye için önemli bir alternatif ürün olma yolunda ilerlediğini kaydederek, safran üretiminin yaygınlaştırılmasıyla çiftçi gelirinin artırılması ve tarımsal çeşitliliğin güçlendirilmesi amaçlandığını bildirdi. Üreticilere verilen desteklerin devam edeceği ifade edildi.

