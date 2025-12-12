DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,12%
ALTIN
5.955,34 -1,77%
BITCOIN
3.940.560,8 -0,82%

Osmaniye'de Yüksek Getirili Safran Üretimine İlgi Artıyor

Osmaniye'de safran üretimi yaygınlaşıyor; yetkililer eğitim ve destekle üretim alanlarını genişleterek çiftçi gelirini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:33
Osmaniye'de Yüksek Getirili Safran Üretimine İlgi Artıyor

Osmaniye'de Yüksek Getirili Safran Üretimine İlgi Artıyor

Üretim alanları genişliyor, destekler sürüyor

Osmaniye'de ekonomik getirisi oldukça yüksek olan safran bitkisine üreticilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bölge genelinde üretim alanlarının genişletildiği bildirildi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı biriminde görevli teknik personel, Bahçe köyü'ndeki üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililer, safran yetiştiriciliği yapan çiftçilere eğitim, bilgilendirme ve kuruluş aşamalarında sürekli destek sağlandığını ifade etti.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, karasal ve ılıman iklim şartlarına uygun, soğanlı bir kültür bitkisi olduğu belirtilirken, yapılan değerlendirmelerde bölge toprak yapısının safran üretimi için elverişli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, safranın Osmaniye için önemli bir alternatif ürün olma yolunda ilerlediğini kaydederek, safran üretiminin yaygınlaştırılmasıyla çiftçi gelirinin artırılması ve tarımsal çeşitliliğin güçlendirilmesi amaçlandığını bildirdi. Üreticilere verilen desteklerin devam edeceği ifade edildi.

OSMANİYE’DE YÜKSEK GETİRİLİ SAFRANA İLGİ ARTIYOR

OSMANİYE’DE YÜKSEK GETİRİLİ SAFRANA İLGİ ARTIYOR

OSMANİYE’DE YÜKSEK GETİRİLİ SAFRANA İLGİ ARTIYOR

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.167,00 Puanı Aştı
2
Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı
3
TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
4
Çin Menşeli Anında Su Isıtıcılarına Soruşturma Açıldı
5
Trabzon'dan 7 Ayda 442,7 Milyon Dolar Fındık İhracı
6
Gram altını olmayanlar üzülecek: 2700 TL için tarih verildi
7
İSG Cezaları Trafik Cezalarını Geride Bıraktı: Aylık 176 Bin TL

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?