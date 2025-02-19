Dolar/TL 36,30 Seviyesinde Yükseliş Gösteriyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,3030 seviyesinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre %0,1 artışla 36,2760'tan tamamladı.

Bugün saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre %0,1 yükselişle 36,3030 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 artışla 37,9720'den ve sterlin/TL de %0,1 değer kazancıyla 45,8260'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise %0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırarak varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın gümrük vergisi planları, Fed'in enflasyonla mücadelesini sekteye uğratabileceğine dair soru işaretleri taşırken, bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alacak. Analistler, bu tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçlarının aranacağını ifade ediyor.

Fed'in para politikasında temkinli bir strateji izlemesi beklenirken, Trump yönetiminin gündeminde yer alan tarife planlarının etkileri yakından takip edilecek. Ayrıca, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini temmuzda gerçekleştireceği beklentisi güçleniyor.

Analistler, makroekonomik veriler ve ticaret politikasına ait haber akışlarının fiyatlamaları değiştirebileceğini belirtirken, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları ile birlikte İngiltere'de enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceği kaydedildi. Teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.