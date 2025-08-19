DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Dolar/TL 40,90'da: Piyasalar Trump-Zelenskiy Görüşmesi ve Fed Beklentilerine Odaklandı

Dolar/TL yatay seyirle 40,9010 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesi, Fed belirsizliği ve Powell'ın konuşmasını takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:27
Dolar/TL 40,90'da: Piyasalar Trump-Zelenskiy Görüşmesi ve Fed Beklentilerine Odaklandı

Dolar/TL 40,90 seviyesinde yatay seyretti

Kur piyasalarında bugün sakin bir başlangıç gözlemleniyor. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,9010 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

Piyasa verileri ve majör kurlar

Saat 09.20 itibarıyla kurda yatay seyir korunurken, diğer kurlarda da sınırlı oynaklık kaydediliyor: avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gelişmeler ve Fed belirsizliği

Piyasalarda risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası yaşanan belirsizliklerden etkileniyor. Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarına başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de söz konusu zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi. Analistler, görüşmelerden çıkacak sonucun piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed)'ın parasal gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı fiyatlanırken, yatırımcıların odağında Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması ve Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları bulunuyor. Powell'ın cuma günü ekonomi görünümü ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacak.

Takip edilecek veriler

Analistler bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu'nu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri'ni takip edeceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de
3
Matriks: İlk Yarı Hasılatı 536 milyon 468 bin 364 lira, Net Kâr 68 milyon 130 bin 602 lira
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları
5
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat
6
PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek
7
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme