Dolar/TL 40,90'da: Piyasalar Trump-Zelenskiy Görüşmesi ve Fed Beklentilerine Odaklandı

Dolar/TL 40,90 seviyesinde yatay seyretti

Kur piyasalarında bugün sakin bir başlangıç gözlemleniyor. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,9010 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

Piyasa verileri ve majör kurlar

Saat 09.20 itibarıyla kurda yatay seyir korunurken, diğer kurlarda da sınırlı oynaklık kaydediliyor: avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gelişmeler ve Fed belirsizliği

Piyasalarda risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası yaşanan belirsizliklerden etkileniyor. Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve hazırlıklarına başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de söz konusu zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi. Analistler, görüşmelerden çıkacak sonucun piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed)'ın parasal gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı fiyatlanırken, yatırımcıların odağında Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması ve Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları bulunuyor. Powell'ın cuma günü ekonomi görünümü ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacak.

Takip edilecek veriler

Analistler bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu'nu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri'ni takip edeceklerini belirtti.