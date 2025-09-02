Dolar/TL 41,14'ten İşlemde — Fed Beklentileri ve Veriler Piyasada Belirleyici

Dolar/TL 41,1350'den İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1350 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1150'den tamamlamıştı.

Bugün saat 09.35 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,1900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,7170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa Beklentileri ve Veri Gündemi

ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli pozisyon almayı sürdürüyor. Analistler, istihdam verilerinin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha net sinyaller vereceğini belirtiyor.

Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda iki adet 25'er baz puanlık indirim yapması öngörülürken, ikinci indirimin Aralık ayında gerçekleşme ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.