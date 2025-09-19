Dolar/TL 41,39'da — Fed, Powell ve Trump Gelişmeleri Piyasaları Sarsıyor

Piyasa Özeti

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,3920 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2920'den tamamlamıştı.

Bugün saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,3920'de bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,7710'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 55,9750'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirimi sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdam risklerine işaret etmesi varlık fiyatlarında etkili oluyor.

Dolar endeksi, Fed'in kararının ardından 96,2'ye inerek son 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü; endeks şu sıralarda yaklaşık 97,5 seviyesinde denge arayışında.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti. Bu gelişme, Fed üzerindeki siyasi baskıların sürdüğüne işaret ediyor.

Ayrıca, bugün gerçekleşmesi beklenen Donald Trump ile Şi Cinping görüşmesi de yatırımcıların gündeminde. Görüşme sonrası taraflardan gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verilerini; yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını izleyeceklerini belirtiyor.