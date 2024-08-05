Dolar/TL Artış Gösteriyor: 33,34 Seviyesinde

Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Dolar/TL, bugün yükselişle başlayarak 33,34 seviyesinden işlem görmekte. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü %0,30 artışla 33,2052'den kapatmıştı.

Haftanın İlk İşlem Günündeki Gelişmeler

Haftanın ilk işlem gününde, saat 10:30 itibarıyla Dolar/TL, %0,42 artışla 33,3434'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL %0,70 artışla 36,4830, Sterlin/TL ise %0,2 artışla 42,6700'den işlem görmekte.

Dolar Endeksi ve Varlık Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre %0,4 azalışla 102,80 seviyesine gerilemiş durumda. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişeleri, varlık fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olmaktadır.

Güvenli Liman Varlıklarına Talep Artıyor

Resesyon endişeleriyle birlikte, güvenli liman varlıklarına olan talep güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti, sonrasında %3,73 seviyelerinde dengelendi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, resesyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ettiğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, piyasalardaki endişeleri yatıştırmak için acil toplantı yapma olasılığı da masada. Bugün, Avrupa ve ABD'de açıklanacak Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix Yatırımcı Güven Endeksi takip edilecektir.

Teknik açıdan, dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor.