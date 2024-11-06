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32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'nde Beyin Göçü Tartışıldı

Kongrede gençlerin istihdamı ve beyin göçü konuları ele alındı, yeteneklerin ülke içinde kalması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:53
32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'nde Beyin Göçü Tartışıldı

32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi Gerçekleştirildi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi, önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Oturumda Önemli Kişiler Bir Araya Geldi

Kongrenin ikinci gününde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, beyin göçü konusunda görüşlerini paylaştı.

Beyin Göçü ve Beyin Gücü Arasındaki İlişki

Oturumda, beyin göçü konusunun işveren ve çalışan perspektifinden nasıl ele alınacağı tartışıldı. Turan, gençlerin %2'sinin yurt dışına gitmesinin kaygı verici olduğunu ve Türkiye'nin bu yetenekleri kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Orhan Turan: "Türkiye dünyada 10 ekonomi arasına girecekse, yetenekli gençlerimizi kaybetmemeli, yeni yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Bu yetenekleri ülkemizde tutmak için uygun iklim sağlamamız gerekiyor."

İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Rolü

Turan, insan kaynakları profesyonellerinin önemli bir görevle karşı karşıya olduğunu belirterek, liderlerin insan kaynakları konusuna daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Ebru Taşcı Firuzbay: "Kapsayıcı kurum kültürüne, teknoloji ve yapay zekayı anlayan liderlere ihtiyacımız var. Bu şekilde beyin göçünü beyin gücüne çevirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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