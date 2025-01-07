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Dolar/TL Bugün 35,34 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, artışla 35,3380 seviyesinde işlem görmeye başladı. İlgili veriler ve piyasa trendleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:54
Dolar/TL Bugün 35,34 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,3380 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün düşüş gösteren dolar/TL, günü 35,3040 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.40 itibarıyla dolar, yüzde 0,1 artışla 35,3380 seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,7860 ve sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,3190 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın politikalarına dair endişeler gündemde. Ancak teknoloji hisseleri öncülüğünde bazı risk iştahlarının güçlendiği görülmekte.

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapıp yapmayacağıyla ilgili soru işaretleri, yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine ilişkin daha fazla bilgi sağlaması beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın "temkinli" hareket edeceği ve bunun piyasalardaki belirsizliklerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Analistler, bugün yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan, dolar endeksinde 109 seviyesi direnç, 107,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkmaktadır.

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