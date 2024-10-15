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Dolar/TL'de Güncel Durum ve Piyasa Beklentileri

Dolar/TL, yatay seyrini sürdürerek 34,27 seviyesinden işlem görmekte. Küresel piyasalardaki gelişmelere dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:18
Dolar/TL'de Güncel Durum ve Piyasa Beklentileri

Dolar/TL Fiyatlarında Güncel Durum

Dolar/TL, güne sakin bir başlangıç yaparak 34,2720 seviyesinde işlem görmeye başladı. Önceki gün ise, 34,2680 seviyesinden günü kapatmıştı. Tahminlere göre, saat 10:10 itibarıyla Dolar/TL, 34,2720'dan işlem görmeye devam ediyor.

Döviz Kurları Üzerindeki Değişimler

Yayın zamanında, avro/TL %0,2 azalışla 37,3610 seviyesine gerilerken, sterlin/TL de %0,2 kayıpla 44,7130'dan işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dolar endeksi, %0,1 artışla 103,3 seviyesine ulaştı. ABD'deki ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri, piyasaları olumlu yönde etkiliyor.

Faiz İndirim Beklentileri

Federal Rezerv'in (Fed) önümüzdeki ay 25 baz puan faiz indirmesi tahmin edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda ise %80 ihtimalle toplamda 50 baz puanlık bir indirim öngörülüyor.

Bugünün Önemli Gündem Maddeleri

Analistler, yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında Almanya'daki Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD’de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik analizlere göre, dolar endeksinde direnç noktası 103,5, destek noktası ise 102,5 olarak dikkat çekiyor.

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