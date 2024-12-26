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Dolar/TL Güne 35,28 Seviyesinden Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne 35,28 seviyesinden yükselişle başlamışken, TCMB'nin kritik faiz kararı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:07
Dolar/TL Güne 35,28 Seviyesinden Yükselişle Başladı

Dolar/TL'de Yükseliş Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,2840 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğilimi gösteren Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,2503'ten tamamladı.

Saat 09.45 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışına göre %0,2 artışla 35,2840'tan işlem görmekte. Bu sırada avro/TL %0,3'lük bir artışla 36,7050'den, sterlin/TL ise %0,5 düşüşle 44,2570'ten satılmakta.

Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Dolar endeksi, %0,1 düşüşle 108,2 seviyesinde. Noel tatili nedeniyle varlık fiyatlamalarında düşük hacim öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50'ye çekmesini beklemekte. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise %29,50 oldu.

TCMB'nin Para Politikası Yıl Sonu Beklentileri

TCMB, dün, önümüzdeki yıl için izlenecek para politikasını içeren 2025 Yılı Para Politikası belgesini yayımladı. Bu çerçevede, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 2025 yılında açıklanacak takvim dahilinde 8 toplantı gerçekleştirilecek.

PPK toplantıları öncesindeki sessiz dönem 3 iş günü sürecek ve bu dönemde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmayacak. Ayrıca TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve ve döviz likiditesi yönetimi konularında yapılan duyuruların iletişimin önemli unsurları olduğunu, 2025 yılında düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam etmeyi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasını planladığını duyurdu.

TCMB'nin açıklamasında, döviz kurlarının seviyesine yönelik herhangi bir hedef bulunmadığı ve kurların düzeyini belirlemek amacıyla döviz alım-satım işlemleri yapılmayacağı vurgulandı.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ayrıca yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğine dikkat çekiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.

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