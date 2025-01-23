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Dolar/TL'nin Güncel Durumu: 35,66 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, 35,66 seviyesinden işlem görürken, TCMB'nin faiz kararına odaklanıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:04
Dolar/TL'nin Güncel Durumu: 35,66 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL'nin Yükselişi Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,6630 seviyesinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,6460'tan tamamladı.

Global Piyasalardaki Gelişmeler

Saat 09.30 itibarıyla dolar/TL, %0,1 artışla 35,6630'dan işlem görmekte. Aynı zamanda avro/TL %0,1 değer kaybı ile 37,1250'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 43,9310'dan satılmakta.

Dolar endeksi, %0,1 artışla 108,3 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin potansiyel politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları açıklamaları ve yeni yönetimin Çin'e yönelik kapsamlı tarifeler uygulamaması, risk iştahını destekleyici faktörler arasında yer alıyor.

Fed ve Türkiye'nin Faiz Beklentileri

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler, Başkan Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında potansiyel bir politika uyuşmazlığına yol açabilir. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl boyunca 2 faiz indirimi yapacağı beklentileri öne çıkıyor; Haziran ayında %90 ihtimalle bir faiz indirimi olabileceği kaydedildi.

Yurt içinde ise, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayında politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekmesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yılı sonu politika faizi beklentisi ise %30 olarak belirlendi.

Analistler, bu süreçte tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksini de takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

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