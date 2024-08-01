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Dolar/TL Yükselişle 33,16 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, gün içerisinde 33,16 seviyesinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve makro veriler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:41
Dolar/TL Yükselişle 33,16 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL Güncel Durumu

Dolar/TL paritesi, güne yükselişle başladı ve şu an 33,16 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 33,1421 seviyesinden, %0,17'lik bir artışla kapattı.

İşlem Gelişmeleri

Yeni güne devam eden Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla %0,10 artış göstererek 33,1642'ye çıktı. Aynı zaman diliminde avro/TL %0,3 yükselerek 35,9860, sterlin/TL ise %0,40 azalarak 42,5962 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Endeksi ve Faiz Politikası

Dolar endeksi ise önceki kapanışına göre %0,10 artarak 104,20 seviyesine ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam politika faiz oranını %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit tutmasına rağmen, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine gidebileceğine dair sinyaller verdi.

Fed Açıklamaları ve Piyasa Etkisi

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala yüksek olduğu belirtildi. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında enflasyon güveninin artması ve iş gücü piyasasının sağlam kalması durumunda eylülde faiz indiriminin masaya gelebileceğini ifade etti.

Piyasalarda Hedeflenen Seviyeler

Fed'in para politikası kararları ve Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil piyasasında alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,06'ya geriledi. Analistler, Fed'in faiz kararının ardından açıklanacak makro ekonomik verilerin yatırımcılar için önemli olacağını belirtiyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Avro Bölgesi'nde işsizlik verileri izlenecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyeleri direnç, 104 ve 103 seviyeleri ise destek noktası olarak öne çıkıyor.

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