Dolar/TL Yükselişle 34,87 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne 34,8710 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın %0,1 üzerinde 34,8403'ten tamamladı.

Saat 10.10 itibarıyla dolar/TL, %0,1 artışla 34,8710'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL %0,1 azalışla 36,7030'dan, sterlin/TL ise %0,2 düşüşle 44,4790'dan satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Gözlemler

Dolar endeksi, %0,1 yükselişle 106,5 seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir dikkat çekmekte. Bugün, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri büyük önem taşıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılmasıyla yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi sürüyor. Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki iyimser sinyallerin risk iştahını artırdığını belirtmekte.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonu faiz kararı öncesinde, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin dikkate alınacağı vurgulanmakta.

Trump'ın Ekonomi Politikaları Üzerine Belirsizlikler

Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devralacak ve ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler devam etmekte. Trump'ın uygulamayı planladığı tarife adımları hakkında endişelerin ticari dengelerde etkili olduğunu belirten analistler, bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmekte.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, geniş tabanlı tarifelerin uygulanmasının tüketiciler üzerinde ciddi fiyat artışları yaratacağı ve ithalata dayalı firmaların maliyet baskısı oluşturacağına dair ekonomistlerin hemfikir olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın son para politikası toplantısında %86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülmekte. Gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızının da varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yurt içinde ise perakende satış hacmi ekimde, önceki aya göre %0,2, önceki yılın aynı ayına göre ise %15 artış göstermiştir. Analistler, bugün ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesi destek, 107 seviyesi ise direnç olarak öne çıkmaktadır.