Doları olan olmayan herkes döviz bürosuna koşacak! Öyle bir tahmin geldi ki... Dolarda işler değişiyor

İngiliz finans devi Barclays Bankası, Türk Lirası karşısında dolar ve euro için önemli tahminlerde bulundu. Bankanın değerlendirmesine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde doların 37 TL'yi aşması ve euro'nun 50 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu tahminler, Türkiye'deki ekonomik dengeler ve küresel piyasa koşullarıyla ilgili önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

Barclays, 2023 sonunda dolar kurunu 30 TL olarak öngörürken, 2024'ün ikinci çeyreğine dair tahminini 33.20 olarak belirledi. Ancak bankanın öngörüsüne göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde doların 37 TL olmasıyla birlikte yatırımcılar, finansal stratejilerini gözden geçirmeye zorlanabilir.





Doların yükseleceği tahminleri ise sadece ikinci çeyrek ile sınırlı değil. Barclays, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dolar kurunu 41 TL olarak, yıl sonunda ise 43.80 TL olarak tahmin ediyor. Bu durum, döviz kurlarındaki muhtemel artışın önemli bir boyut kazanacağını işaret ediyor.

Euro tarafında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Barclays'in Euro tahminlerine göre, 2023 sonunda 31.50 TL olan kur, 2024'ün ikinci çeyreğinde 39.22 TL'ye yükselecek. Euro için diğer tahminler ise şu şekilde:

2024’ün ilk çeyreği: 34.86 TL

2024’ün üçüncü çeyreği: 44.28 TL

2024 sonu: 47.74 TL

Bu tahminler, Türkiye'deki yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenenleri dikkate alarak risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmeye yönlendiriyor. Yatırımcılar, Barclays'in öngörülerini dikkate alarak gelecekteki finansal durumlarını planlamak durumunda kalabilirler. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik görünümü üzerinde etkili olabilecek önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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