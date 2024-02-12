Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

GOLDMAN SACHS'IN KORKUTAN DOLAR TAHMİNİ! YATIRIMCILAR TEDİRGİN!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın dolar/TL kuru için yaptığı tahmin yatırımcıları endişelendiriyor. Bankanın raporuna göre, doların Türk Lirası karşısında yükseleceği öngörülüyor.





Goldman Sachs'ın raporunda yer alan tahmine göre, dolar kuru yıl sonunda 37 TL'ye ulaşacak ve 2027 yılında ise 48 TL'yi görebilecek. Bu tahmin, Türk Lirası'nın değer kaybetme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TAHMİNİN DETAYLARI:

- Yıl Sonu: 37 TL

- 2025: 40 TL

- 2026: 44 TL

- 2027: 48 TL

TAHMİNİN NEDENLERİ:





1. Yüksek Enflasyon: Türkiye'deki enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesi, TL'nin değer kaybetmesine katkı sağlıyor.

2. Sığ Para Piyasaları: Türkiye'deki para piyasalarının sığ olması, döviz kurlarının dalgalanmalara karşı daha hassas hale gelmesine neden oluyor.

3. Jeopolitik Riskler: Bölgedeki siyasi belirsizlikler ve Türkiye'nin jeopolitik konumu, döviz kurlarını olumsuz etkiliyor.

TAHMİNİN ETKİLERİ:

- Döviz Kuru: Yükselen dolar kuru, ithal ürün fiyatlarını artırarak enflasyonu tetikleyebilir.

- Faiz Oranları: Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış, faiz oranlarının yükselmesine yol açabilir.

- Ekonomi: Dolar kurundaki yükseliş, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyerek yatırımları caydırabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Goldman Sachs'ın tahminleri bazı uzmanlar tarafından abartılı bulunurken, diğer uzmanlar ise bu tahminlerin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor.

Goldman Sachs'ın korkutan dolar tahmini, Türk Lirası'nın geleceği için kaygı verici bir tablo çiziyor. Yatırımcılar, bu tahmin doğrultusunda gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.