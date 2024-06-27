Doların süper döngüsü başladı! Ekonomi alarm veriyor

Dolar kuru, 31 Mart'tan bu yana süren yatay seyrini bozarak 33 TL seviyesini test edip geri çekildi. Şu anda 32,9 TL bandında seyreden dolar, ekonomistlerin dikkatini çekti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, YouTube hesabında yaptığı açıklamada, dolarda süper döngünün başladığını belirtti.

SÜPER DÖNGÜ NEDİR?

Zelyut, doların 2023 yılında süper döngüye girdiğini ve bu döngünün 2027 yılına kadar devam edeceğini öngördü. “2024 sonları ve 2025 başlarında doların 43 TL, 2026 başlarında 53 TL ve 2027 yılında 63 TL seviyelerine ulaşacağını” ifade etti. Yıllık 10 TL’lik artışlarla devam eden bu sürecin, ekonomik hatalar ve dışa bağımlılığın bir sonucu olduğunu belirtti. Zelyut, "Cephane yok, koruyucu tamponlar tüketildi, dışa bağlı ithal ederek üreten ve rezervlerini bitiren, tasarruf yapamayan, reformlarla uğraşmayıp problemleri çözmek yerine faiz artırımları ile yanından dolaşmaya çalışan bir ekonomik modelde bu iş 2027 yılına kadar sürecek" dedi.

ENFLASYON VE FAKİRLİK TEHDİDİ

Ekonomist Zelyut, "Enflasyon ve fakirlik hayırlı olsun" diyerek vatandaşın ağır bir enflasyonla karşı karşıya kalacağını belirtti. “Doların 43, 53 ve 63 TL hareketi, önümüzdeki üç yıl boyunca ağır bir fakirlik yükünü sadece vatandaşın omuzlarına yükleyecek” diye ekledi. Yüksek faize gelen yatırımcıların bavullarını toplamaya başladığını ve kurun sabitliğinden faydalanıp çıkmak isteyenlerin bu korkuyla hareket ettiklerini söyledi. "Kur 33 TL’ye vurdukça; içlerindeki korku 'Ya dolar sert yükselirse ben boşa gelirsem' korkusu ortaya çıkmaya başladı. Zarar etmek istemiyorlar. Gözlerini bavullarına diktiler" ifadelerini kullandı.

YATAY SEYİRİN SONU

31 Mart seçimlerinin ardından dolar kurunda uzun süreli bir yatay seyir başlamıştı. Ancak, son iki haftada bu durum değişti ve dolar 32 TL bandını aşarak yükselmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar kurunu sabit tutmak amacıyla döviz alımları gerçekleştirdi. Nisan ayından itibaren beklenen ataklar yaşanmazken, TCMB geçtiğimiz hafta yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi raporuyla dolar kuru beklentilerini güncelledi.

MERKEZ BANKASI'NIN DOLAR TAHMİNLERİ

TCMB, yılın ilk aylarında 31 Aralık 2024 itibarıyla dolar kurunun 40 TL olmasını beklerken, bu tahmini geçtiğimiz ay 38.5 TL'ye, bu ay ise 37.74 TL'ye düşürdü. Haziran ayının sonu itibarıyla dolar kurunun 32,6376 TL olması bekleniyor.

PPK'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 27 Haziran tarihindeki toplantısında politika faizlerini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. PPK raporu, 50'si finansal sektör ve 18'i reel sektör olmak üzere toplam 68 katılımcının görüşleriyle hazırlandı.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK

Ekonominin geleceği belirsizliklerle dolu. Doların artışı ve süper döngüyle birlikte Türkiye ekonomisinde zorlu bir döneme girildiği görülüyor. Ekonomistlerin öngörüleri, vatandaşın gelecekte daha fazla ekonomik sıkıntı yaşayacağını gösteriyor.