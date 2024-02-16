Bist 100
9.292,98 0%
DOLAR
30,82 0,31%
EURO
33,19 -0,11%
ALTIN
1.986,64 0,34%

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

Dondurulmuş hazır ürünlerde yoğurt, ayran, çikolatalı süt, çikolata, enerji içeceği, mayonez, ketçap gibi ürünlerde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Seç marketlerden verildi. Seç marketler 14 20 Şubat aktüel kataloğunu duyurdu. Katalogda esmen yok yok!

Yayın Tarihi: 16.02.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:40
Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

Dondurulmuş gıdalarda indirimli fiyat bekleyenlere müjdeli haber verildi. Parmak patatesler, pizzalar, patates kroket, patates dilim çeşitlerine kadar birçok dondurulmuş gıda indirimli şekilde Seç marketlerde 14 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkartıldı. Bu ürünlerin yanı sıra çikolatalı süt, ayran, kaymaksız yoğurt, ketçap, mayonez, cips çeşitleri atıştırmalıklar da indirimli şekilde Seç marketlerde satılacak. Sizler de 23 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın!

DONDURULMUŞ GIDALARDA 51 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR SİZİ BEKLİYOR 

Seç marketler tarafından 14 Şubat tarihi itibariyle başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda, Pizza Ling ikili 300 gram 51,90 TL, soğan halka kroket 450 g 59,90 TL, Superfresh parmak patates 1 kg 99 TL, patates elma dilimi jumbo çıtır 102 90 TL, pizza king 4’lü 780 g ise 111,50 TL’ye satışta olacak.

Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

AYRANDAN ÇİKOLATALI SÜTE ATIŞTIRMALIĞA KADAR BİRÇOK ÜRÜN UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

Dondurulmuş gıdaların yanı sıra Sütaş çikolatalı süt 1 LT 35,50 TL, Sütaş ayran 2 LT 43,95 TL, Sütaş kaymaksız yoğurt 1.500 gram 53,90 TL, Besler ketçap normal acılı 1 kg 32,90 TL, Besler mayonez 840 g 52,90 TL’den satışta olacak. Cin mısır, çikolata çeşitleri, cips çeşitleri, enerji içeceği gibi ürünler de Seç marketlerde 14 20 Şubat 2024 tarihi arasında indirimli satışta olacak.

Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

İLGİLİ HABERLER

Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi

Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi

Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak

Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak

O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay

O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay

Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1069 muhtelif arsa satışa çıkartılıyor! Bu 48 ilde olanlar şansı yakalayacak
2
Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu
3
İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta
4
Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi
5
Eskiden 30 TL'ye satılıyordu, fiyatı bir anda 85 TL'ye fırladı!
6
Mart Sonunda Uyanacak Kabusun Sinyalleri: Türkiye’ye Haziran Ayına Kadar Dayanın Uyarısı
7
Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! 10.000 TL’ye arsa sahibi olacaksınız

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta

Venüs Kova burcunda, 12 Mart'a kadar kalacak! Aşkta ve parada şansınızı arttırın

Evinde ayçiçek yağı biten koşsun! O tarihten sonra okkalı zam geliyor: Stok yapmayan pişman olacak

Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

Çalışana bayram geldi! Maaş zammına ek 1300 TL yakacak desteği+yüzde 160 sosyal destek artışı

Dar gelirliye 3500 TL para yardımı duyuruldu! Başvurmayan son şansını kaybedecek

Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi

Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak

O marketten çekirdek aldı, gördüklerine inanamadı! Bu kadar da olmaz dedirten olay

Dolar borçlanan döviz bürosuna koşacak! O gün dolar 10 TL birden uçuşa geçecek