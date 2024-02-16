Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

Dondurulmuş gıdalarda indirimli fiyat bekleyenlere müjdeli haber verildi. Parmak patatesler, pizzalar, patates kroket, patates dilim çeşitlerine kadar birçok dondurulmuş gıda indirimli şekilde Seç marketlerde 14 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkartıldı. Bu ürünlerin yanı sıra çikolatalı süt, ayran, kaymaksız yoğurt, ketçap, mayonez, cips çeşitleri atıştırmalıklar da indirimli şekilde Seç marketlerde satılacak. Sizler de 23 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın!

DONDURULMUŞ GIDALARDA 51 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR SİZİ BEKLİYOR

Seç marketler tarafından 14 Şubat tarihi itibariyle başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda, Pizza Ling ikili 300 gram 51,90 TL, soğan halka kroket 450 g 59,90 TL, Superfresh parmak patates 1 kg 99 TL, patates elma dilimi jumbo çıtır 102 90 TL, pizza king 4’lü 780 g ise 111,50 TL’ye satışta olacak.





AYRANDAN ÇİKOLATALI SÜTE ATIŞTIRMALIĞA KADAR BİRÇOK ÜRÜN UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

Dondurulmuş gıdaların yanı sıra Sütaş çikolatalı süt 1 LT 35,50 TL, Sütaş ayran 2 LT 43,95 TL, Sütaş kaymaksız yoğurt 1.500 gram 53,90 TL, Besler ketçap normal acılı 1 kg 32,90 TL, Besler mayonez 840 g 52,90 TL’den satışta olacak. Cin mısır, çikolata çeşitleri, cips çeşitleri, enerji içeceği gibi ürünler de Seç marketlerde 14 20 Şubat 2024 tarihi arasında indirimli satışta olacak.



