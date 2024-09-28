Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Dostoyevski'nin Klasiği Tiyatroda!
Rus edebiyatının başyapıtlarından biri olan 'Suç ve Ceza', tiyatro sahnesine uyarlanarak Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sahnelenecek.
Detaylar ve Bilet Bilgisi
Uyarlamanın yapımcılığını Sek Production, organizasyonunu ise Chaplin Sanat üstlenmektedir. Oyun, baş karakterler Raskolnikov ve Petroviç'i merkezine alırken, seyircileri etkileyici bir deneyime davet ediyor.
Biletler, Türkiye’nin popüler etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Sanatseverlerin beğenisini kazanan bu oyun, insan doğasının karmaşıklığını ve suç ile ceza kavramlarını derinlemesine ele alıyor.
Turne Programı
Oyun, şu şehirlerde seyirciyle buluşacak:
- Afyonkarahisar
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Balıkesir
- Batman
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzurum
- Gaziantep
- Hatay
- Isparta
- Karaman
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Mardin
- Mersin
- Niğde
- Ordu
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tokat
- Trabzon
- Yalova
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