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Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Dostoyevski'nin eseri 'Suç ve Ceza', tiyatro uyarlamasıyla Anadolu'yu dolaşacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:40
Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Dostoyevski'nin Klasiği Tiyatroda!

Rus edebiyatının başyapıtlarından biri olan 'Suç ve Ceza', tiyatro sahnesine uyarlanarak Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sahnelenecek.

Detaylar ve Bilet Bilgisi

Uyarlamanın yapımcılığını Sek Production, organizasyonunu ise Chaplin Sanat üstlenmektedir. Oyun, baş karakterler Raskolnikov ve Petroviç'i merkezine alırken, seyircileri etkileyici bir deneyime davet ediyor.

Biletler, Türkiye’nin popüler etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Sanatseverlerin beğenisini kazanan bu oyun, insan doğasının karmaşıklığını ve suç ile ceza kavramlarını derinlemesine ele alıyor.

Turne Programı

Oyun, şu şehirlerde seyirciyle buluşacak:

  • Afyonkarahisar
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Batman
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Erzurum
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Isparta
  • Karaman
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Mardin
  • Mersin
  • Niğde
  • Ordu
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Tokat
  • Trabzon
  • Yalova

Bu eşsiz tiyatro deneyimini kaçırmayın!

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