Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı Tiyatroda

Dostoyevski'nin Klasiği Tiyatroda!

Rus edebiyatının başyapıtlarından biri olan 'Suç ve Ceza', tiyatro sahnesine uyarlanarak Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sahnelenecek.

Detaylar ve Bilet Bilgisi

Uyarlamanın yapımcılığını Sek Production, organizasyonunu ise Chaplin Sanat üstlenmektedir. Oyun, baş karakterler Raskolnikov ve Petroviç'i merkezine alırken, seyircileri etkileyici bir deneyime davet ediyor.

Biletler, Türkiye’nin popüler etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Sanatseverlerin beğenisini kazanan bu oyun, insan doğasının karmaşıklığını ve suç ile ceza kavramlarını derinlemesine ele alıyor.

Turne Programı

Oyun, şu şehirlerde seyirciyle buluşacak:

Afyonkarahisar

Amasya

Ankara

Antalya

Balıkesir

Batman

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Gaziantep

Hatay

Isparta

Karaman

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Mersin

Niğde

Ordu

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Yalova

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