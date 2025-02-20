Döviz Kurları 2023: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları güncellendi.
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|36,3030
|36,3040
|Avro
|37,9090
|37,9100
|Sterlin
|45,7000
|45,7100
|İsviçre Frangı
|40,1900
|40,2000
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|36,2730
|36,3530
|Avro
|37,8690
|37,9490
|Sterlin
|40,1960
|40,2060
Güncellenmiş döviz fiyatları, yatırımcılar ve döviz alım satımı yapanlar için önemli bilgiler sunuyor. Dikkatle takip edilmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara yönelik stratejik kararlar almanıza yardımcı olabilir.