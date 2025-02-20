Döviz Kurları 2023: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları güncellendi.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 36,3030 36,3040 Avro 37,9090 37,9100 Sterlin 45,7000 45,7100 İsviçre Frangı 40,1900 40,2000

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 36,2730 36,3530 Avro 37,8690 37,9490 Sterlin 40,1960 40,2060

Güncellenmiş döviz fiyatları, yatırımcılar ve döviz alım satımı yapanlar için önemli bilgiler sunuyor. Dikkatle takip edilmesi gereken bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara yönelik stratejik kararlar almanıza yardımcı olabilir.