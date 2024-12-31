Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara Piyasası

Döviz Kurları Güncel Değişimleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.

İstanbul Piyasası

Pazartesi:

ABD Doları: Alış: 35,3170 – Satış: 35,3180

Alış: 35,3170 – Satış: 35,3180 Avro: Alış: 36,7650 – Satış: 36,7660

Alış: 36,7650 – Satış: 36,7660 Sterlin: Alış: 44,3650 – Satış: 44,3800

Alış: 44,3650 – Satış: 44,3800 İsviçre Frangı: Alış: 39,0100 – Satış: 39,0240

Ankara Piyasası

Pazartesi:

ABD Doları: Alış: 35,2870 – Satış: 35,3670

Alış: 35,2870 – Satış: 35,3670 Avro: Alış: 36,7250 – Satış: 36,8050

Alış: 36,7250 – Satış: 36,8050 Sterlin: Alış: 44,3050 – Satış: 44,5150

Yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesi gerektiği belirtiliyor.