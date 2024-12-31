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Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara Piyasası

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında son durum: Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:24
Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara Piyasası

Döviz Kurları Güncel Değişimleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.

İstanbul Piyasası

Pazartesi:

  • ABD Doları: Alış: 35,3170 – Satış: 35,3180
  • Avro: Alış: 36,7650 – Satış: 36,7660
  • Sterlin: Alış: 44,3650 – Satış: 44,3800
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,0100 – Satış: 39,0240

Ankara Piyasası

Pazartesi:

  • ABD Doları: Alış: 35,2870 – Satış: 35,3670
  • Avro: Alış: 36,7250 – Satış: 36,8050
  • Sterlin: Alış: 44,3050 – Satış: 44,5150

Yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesi gerektiği belirtiliyor.

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