Döviz Kurları Güncel Değişimleri: İstanbul ve Ankara Piyasası

Döviz Kurları Güncel Değişimleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.
İstanbul Piyasası
Pazartesi:
- ABD Doları: Alış: 35,3170 – Satış: 35,3180
- Avro: Alış: 36,7650 – Satış: 36,7660
- Sterlin: Alış: 44,3650 – Satış: 44,3800
- İsviçre Frangı: Alış: 39,0100 – Satış: 39,0240
Ankara Piyasası
Pazartesi:
- ABD Doları: Alış: 35,2870 – Satış: 35,3670
- Avro: Alış: 36,7250 – Satış: 36,8050
- Sterlin: Alış: 44,3050 – Satış: 44,5150
Yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesi gerektiği belirtiliyor.