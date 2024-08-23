Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları gün gün değişmektedir. İşte son iki gün içinde oluşan fiyatlar:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Perşembe Alış Perşembe Satış Cuma Alış Cuma Satış ABD Doları 33,9110 33,9120 33,9990 34,0000 Avro 37,7860 37,7870 37,9990 38,0000 Sterlin 44,5850 44,6360 44,8510 44,8650 İsviçre Frangı 39,7610 39,7720 40,0340 40,0460

Ankara Piyasası

Döviz Türü Perşembe Alış Perşembe Satış Cuma Alış Cuma Satış ABD Doları 33,8810 33,9610 33,9690 34,0490 Avro 37,7460 37,8260 37,9590 38,0390 Sterlin 44,5250 44,7350 44,7910 45,0010

Döviz kurlarında yaşanan değişiklikler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gelişmedir. Bunun yanı sıra, döviz kurlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle piyasa trendlerini takip etmek, yatırım için oldukça kritiktir.