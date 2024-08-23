Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Durumu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları gün gün değişmektedir. İşte son iki gün içinde oluşan fiyatlar:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|33,9110
|33,9120
|33,9990
|34,0000
|Avro
|37,7860
|37,7870
|37,9990
|38,0000
|Sterlin
|44,5850
|44,6360
|44,8510
|44,8650
|İsviçre Frangı
|39,7610
|39,7720
|40,0340
|40,0460
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|33,8810
|33,9610
|33,9690
|34,0490
|Avro
|37,7460
|37,8260
|37,9590
|38,0390
|Sterlin
|44,5250
|44,7350
|44,7910
|45,0010
Döviz kurlarında yaşanan değişiklikler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gelişmedir. Bunun yanı sıra, döviz kurlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle piyasa trendlerini takip etmek, yatırım için oldukça kritiktir.