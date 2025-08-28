Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Çarşamba-Perşembe Fiyatları

Döviz Kurları: Çarşamba-Perşembe Karşılaştırması
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır. Veriler ilgili günlere özeldir.
İstanbul
ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,0390 / Satış 41,0400; Perşembe: Alış 41,0320 / Satış 41,0330
Avro — Çarşamba: Alış 47,6390 / Satış 47,6400; Perşembe: Alış 48,0170 / Satış 48,0180
Sterlin — Çarşamba: Alış 55,2320 / Satış 55,2420; Perşembe: Alış 55,5670 / Satış 55,5770
İsviçre frangı — Çarşamba: Alış 51,0310 / Satış 51,0410; Perşembe: Alış 51,3120 / Satış 51,3220
Ankara
ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,0090 / Satış 41,0890; Perşembe: Alış 41,0020 / Satış 41,0820
Avro — Çarşamba: Alış 47,5990 / Satış 47,6790; Perşembe: Alış 47,9770 / Satış 48,0570
Sterlin — Çarşamba: Alış 55,1720 / Satış 55,3820; Perşembe: Alış 55,5070 / Satış 55,7170
Not: Tüm rakamlar ilgili günlere aittir.