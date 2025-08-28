DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,04 -0,43%
ALTIN
4.501,72 -0,47%
BITCOIN
4.637.746 -0,64%

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Çarşamba-Perşembe Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Çarşamba ve Perşembe için ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı alış-satış fiyatları tabloda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:38
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara — Çarşamba-Perşembe Fiyatları

Döviz Kurları: Çarşamba-Perşembe Karşılaştırması

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır. Veriler ilgili günlere özeldir.

İstanbul

ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,0390 / Satış 41,0400; Perşembe: Alış 41,0320 / Satış 41,0330

Avro — Çarşamba: Alış 47,6390 / Satış 47,6400; Perşembe: Alış 48,0170 / Satış 48,0180

Sterlin — Çarşamba: Alış 55,2320 / Satış 55,2420; Perşembe: Alış 55,5670 / Satış 55,5770

İsviçre frangı — Çarşamba: Alış 51,0310 / Satış 51,0410; Perşembe: Alış 51,3120 / Satış 51,3220

Ankara

ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,0090 / Satış 41,0890; Perşembe: Alış 41,0020 / Satış 41,0820

Avro — Çarşamba: Alış 47,5990 / Satış 47,6790; Perşembe: Alış 47,9770 / Satış 48,0570

Sterlin — Çarşamba: Alış 55,1720 / Satış 55,3820; Perşembe: Alış 55,5070 / Satış 55,7170

Not: Tüm rakamlar ilgili günlere aittir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta 95,2'ye Geriledi
2
Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda %5,9 arttı
3
Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa Tedarik Zincirlerinin Vazgeçilmezi
4
TCMB Başkan Yardımcıları: Konkordato, Rezerv ve Para Politikası
5
Uludağ Enerji Zirvesi Bursa'da Başladı: Yenilenebilir Enerji Vurgusu
6
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında
7
Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak!

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi