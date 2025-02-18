Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Alış Satış Dün Alış Dün Satış ABD Doları 36,2300 36,2310 36,2740 36,2750 Avro 37,9620 37,9630 37,8960 37,8970 Sterlin 45,6400 45,6500 45,7050 45,7150 İsviçre Frangı 40,2050 40,2150 40,2040 40,2140

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Alış Satış Dün Alış Dün Satış ABD Doları 36,2000 36,2800 36,2440 36,3240 Avro 37,9220 38,0020 37,8560 37,9360 Sterlin 45,5800 45,7900 45,6450 45,8550

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Güncel fiyatlar Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ipuçları verebilir.