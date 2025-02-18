Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son durumu öğrenin.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:25
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz TürüAlışSatışDün AlışDün Satış
ABD Doları36,230036,231036,274036,2750
Avro37,962037,963037,896037,8970
Sterlin45,640045,650045,705045,7150
İsviçre Frangı40,205040,215040,204040,2140

Ankara Serbest Piyasası

Döviz TürüAlışSatışDün AlışDün Satış
ABD Doları36,200036,280036,244036,3240
Avro37,922038,002037,856037,9360
Sterlin45,580045,790045,645045,8550

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Güncel fiyatlar Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ipuçları verebilir.

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