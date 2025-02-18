Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Dün Alış
|Dün Satış
|ABD Doları
|36,2300
|36,2310
|36,2740
|36,2750
|Avro
|37,9620
|37,9630
|37,8960
|37,8970
|Sterlin
|45,6400
|45,6500
|45,7050
|45,7150
|İsviçre Frangı
|40,2050
|40,2150
|40,2040
|40,2140
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Dün Alış
|Dün Satış
|ABD Doları
|36,2000
|36,2800
|36,2440
|36,3240
|Avro
|37,9220
|38,0020
|37,8560
|37,9360
|Sterlin
|45,5800
|45,7900
|45,6450
|45,8550
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Güncel fiyatlar Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ipuçları verebilir.