Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşandı. Cuma günü ile karşılaştırıldığında, güncel döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Pazartesi Alış
|Pazartesi Satış
|ABD Doları
|35,2210
|35,2220
|35,3170
|35,3180
|Avro
|36,7800
|36,7810
|36,7650
|36,7660
|Sterlin
|44,2280
|44,2410
|44,3650
|44,3800
|İsviçre Frangı
|39,0950
|39,1010
|39,0100
|39,0240
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Pazartesi Alış
|Pazartesi Satış
|ABD Doları
|35,1910
|35,2710
|35,2870
|35,3670
|Avro
|36,7400
|36,8200
|36,7250
|36,8050
|Sterlin
|44,1680
|44,3780
|44,3050
|44,5150
Döviz piyasalarında oynaklık devam ediyor. Yatırımcıların döviz kurları üzerindeki etkilerini dikkate alarak, ticaret yaparken dikkatli olmalarında fayda var.