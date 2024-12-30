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Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz kurlarında son değişiklikler ve güncel alış-satış fiyatları İstanbul ve Ankara'da belli oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:27
Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşandı. Cuma günü ile karşılaştırıldığında, güncel döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışPazartesi AlışPazartesi Satış
ABD Doları35,221035,222035,317035,3180
Avro36,780036,781036,765036,7660
Sterlin44,228044,241044,365044,3800
İsviçre Frangı39,095039,101039,010039,0240

Ankara Serbest Piyasası

Döviz TürüCuma AlışCuma SatışPazartesi AlışPazartesi Satış
ABD Doları35,191035,271035,287035,3670
Avro36,740036,820036,725036,8050
Sterlin44,168044,378044,305044,5150

Döviz piyasalarında oynaklık devam ediyor. Yatırımcıların döviz kurları üzerindeki etkilerini dikkate alarak, ticaret yaparken dikkatli olmalarında fayda var.

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