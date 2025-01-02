Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncellendi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, salı günü ile bugünkü değerleri aşağıda sıralanmıştır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD doları 35,3570 35,3580 Avro 36,7500 36,7510 Sterlin 44,2960 44,3080 İsviçre frangı 39,0280 39,0410

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD doları 35,3270 35,4070 Avro 36,7100 36,7900 Sterlin 44,2360 44,4460

Yukarıda belirtilen fiyatlar, yatırımcılar ve tüketiciler için döviz piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.