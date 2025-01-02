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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:20
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncellendi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, salı günü ile bugünkü değerleri aşağıda sıralanmıştır:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD doları35,357035,3580
Avro36,750036,7510
Sterlin44,296044,3080
İsviçre frangı39,028039,0410

Ankara Piyasası

Döviz TürüAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD doları35,327035,4070
Avro36,710036,7900
Sterlin44,236044,4460

Yukarıda belirtilen fiyatlar, yatırımcılar ve tüketiciler için döviz piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.

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