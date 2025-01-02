Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncellendi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, salı günü ile bugünkü değerleri aşağıda sıralanmıştır:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD doları
|35,3570
|35,3580
|Avro
|36,7500
|36,7510
|Sterlin
|44,2960
|44,3080
|İsviçre frangı
|39,0280
|39,0410
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD doları
|35,3270
|35,4070
|Avro
|36,7100
|36,7900
|Sterlin
|44,2360
|44,4460
Yukarıda belirtilen fiyatlar, yatırımcılar ve tüketiciler için döviz piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.