Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Son Gelişmeler

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Dün ve bugün itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Cinsi
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,9930
|35,9940
|36,0480
|36,0490
|Avro
|37,1510
|37,1520
|37,2240
|37,2250
|Sterlin
|44,5600
|44,5700
|44,7060
|44,7160
|İsviçre Frangı
|39,5400
|39,5500
|39,4800
|39,4900
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Cinsi
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,9630
|36,0430
|36,0180
|36,0980
|Avro
|37,1110
|37,1910
|37,1840
|37,2640
|Sterlin
|44,5000
|44,7100
|44,6460
|44,8560
Döviz kurlarındaki bu değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini takip etmek önemli. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.