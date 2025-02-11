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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Son Gelişmeler

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:20
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Son Gelişmeler

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Dün ve bugün itibarıyla döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Döviz Kurları

Döviz Cinsi Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 35,9930 35,9940 36,0480 36,0490
Avro 37,1510 37,1520 37,2240 37,2250
Sterlin 44,5600 44,5700 44,7060 44,7160
İsviçre Frangı 39,5400 39,5500 39,4800 39,4900

Ankara Döviz Kurları

Döviz Cinsi Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 35,9630 36,0430 36,0180 36,0980
Avro 37,1110 37,1910 37,1840 37,2640
Sterlin 44,5000 44,7100 44,6460 44,8560

Döviz kurlarındaki bu değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini takip etmek önemli. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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