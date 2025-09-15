Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Cuma ve Pazartesi döviz alış-satış fiyatları güncellendi. USD, Euro, Sterlin ve İsviçre frangı oranları listelendi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:18
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Serbest Piyasalar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Cuma günkü ve Pazartesi (bugün) alış ile satış fiyatları şöyle:

İstanbul

ABD Doları — Cuma: Alış 41,3680 / Satış 41,3690; Pazartesi: Alış 41,2890 / Satış 41,2900

Avro — Cuma: Alış 48,5110 / Satış 48,5120; Pazartesi: Alış 48,5810 / Satış 48,5820

Sterlin — Cuma: Alış 56,1070 / Satış 56,1170; Pazartesi: Alış 56,1760 / Satış 56,1860

İsviçre frangı — Cuma: Alış 51,9170 / Satış 51,9270; Pazartesi: Alış 51,9680 / Satış 51,9780

Ankara

ABD Doları — Cuma: Alış 41,3380 / Satış 41,4180; Pazartesi: Alış 41,2590 / Satış 41,3390

Avro — Cuma: Alış 48,4710 / Satış 48,5510; Pazartesi: Alış 48,5410 / Satış 48,6210

Sterlin — Cuma: Alış 56,0470 / Satış 56,2570; Pazartesi: Alış 56,1160 / Satış 56,3260

