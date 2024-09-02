Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'nın Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Değerlendirme
İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında döviz türlerinin perşembe ve bugün itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|ABD Doları
|34,0760
|34,0770
|33,9370
|33,9380
|Avro
|37,7560
|37,7570
|37,6080
|37,6090
|Sterlin
|44,8480
|44,8620
|44,5920
|44,6050
|İsviçre Frangı
|40,2270
|40,2300
|39,8190
|39,8290
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|ABD Doları
|34,0460
|34,1260
|33,9070
|33,9870
|Avro
|37,7160
|37,7960
|37,5680
|37,6480
|Sterlin
|44,7880
|44,9980
|44,5320
|44,7420
Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişimleri dikkate alarak işlemlerini planlaması önerilmektedir.