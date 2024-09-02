Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'nın Güncel Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Değerlendirme

İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında döviz türlerinin perşembe ve bugün itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış Perşembe Alış Perşembe Satış ABD Doları 34,0760 34,0770 33,9370 33,9380 Avro 37,7560 37,7570 37,6080 37,6090 Sterlin 44,8480 44,8620 44,5920 44,6050 İsviçre Frangı 40,2270 40,2300 39,8190 39,8290

Ankara Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış Perşembe Alış Perşembe Satış ABD Doları 34,0460 34,1260 33,9070 33,9870 Avro 37,7160 37,7960 37,5680 37,6480 Sterlin 44,7880 44,9980 44,5320 44,7420

Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişimleri dikkate alarak işlemlerini planlaması önerilmektedir.