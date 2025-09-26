Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Güncel Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasası

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü (Perşembe) ve bugünkü (Cuma) alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

PERŞEMBE / CUMA — İSTANBUL

ABD Doları — Alış (Perşembe): 41,4760 | Satış (Perşembe): 41,4770 | Alış (Cuma): 41,5680 | Satış (Cuma): 41,5690

Avro — Alış (Perşembe): 48,5870 | Satış (Perşembe): 48,5880 | Alış (Cuma): 48,6120 | Satış (Cuma): 48,6130

Sterlin — Alış (Perşembe): 55,5660 | Satış (Perşembe): 55,5760 | Alış (Cuma): 55,6960 | Satış (Cuma): 55,7060

İsviçre frangı — Alış (Perşembe): 52,0260 | Satış (Perşembe): 52,0360 | Alış (Cuma): 52,1060 | Satış (Cuma): 52,1160

PERŞEMBE / CUMA — ANKARA

ABD Doları — Alış (Perşembe): 41,4460 | Satış (Perşembe): 41,5260 | Alış (Cuma): 41,5380 | Satış (Cuma): 41,6180

Avro — Alış (Perşembe): 48,5470 | Satış (Perşembe): 48,6270 | Alış (Cuma): 48,5720 | Satış (Cuma): 48,6520

Sterlin — Alış (Perşembe): 55,5060 | Satış (Perşembe): 55,7160 | Alış (Cuma): 55,6360 | Satış (Cuma): 55,8460