Döviz Kurları ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Döviz Kurları Güncel Durum

Dolar/TL, güne 34,2640 seviyesinden yatay başlayarak işlem görüyor. Önceki gün 34,18-34,30 bandında hareket eden Dolar/TL, günü 34,2730'dan kapatmıştı.

Yeni güne de yatay seyirle başlayan Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 34,2640'tan işlem görmekte. Aynı dakikalarda, Avro/TL %0,1 artış göstererek 37,2750'dan, Sterlin/TL ise yatay seyirle 44,4480'dan satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi %0,1 azalarak 104 seviyesine geriledi. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenirken, seçim sonuçlarının küresel piyasalara etkisi belirsizlik yaratıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, ikinci kez başkan olması halinde yeni tarifeler ve vergi indirimleri gibi politikalar izlemeyi planlarken, Demokratların adayı Kamala Harris ise Joe Biden yönetimini devam ettirme hedefinde.

İstihdam Verileri Bekleniyor

Yarın açıklanacak olan istihdam verileri, ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Önceki gün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde %2,8 büyüme kaydetti.

Tüketici harcamaları %3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı gösterdi. Uzmanlar, bu durumun ABD'deki ekonomik büyümenin sürdüğünü vurguladı.

Merkez Bankası Faiz Beklentileri

Para piyasalarında, Federal Rezerv'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Aralık'ta bir faiz indirimi olacağına dair tahminler ise %68 seviyesinde.

ABD'de enflasyonla ilgili endişeler, tahvil piyasasında satış baskısına yol açarken, 10 yıllık tahvil faizi şu anda %4,29 seviyesinde bulunuyor.

Gözler Verilerde

Günün ilerleyen saatlerinde yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve işsizlik oranı gibi veriler takip edilecektir. Teknik analizlerde Dolar endeksinde 105 seviyesi direnç, 103 seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor.