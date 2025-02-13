DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,76 -0,57%
ALTIN
3.388,39 -0,67%
BITCOIN
3.464.752,27 1,09%

Döviz Kurlarında Güncel Değişimler: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz kurları İstanbul ve Ankara'da işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:37
Döviz Kurlarında Güncel Değişimler: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

Son günlerde döviz kurları piyasasında hareketlilik sürüyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları da dikkat çekiyor.

İstanbul Piyasasında Döviz Fiyatları

ABD Doları: Alış: 36,1040 - Satış: 36,1050
Avro: Alış: 37,3360 - Satış: 37,3370
Sterlin: Alış: 44,7200 - Satış: 44,7300
İsviçre Frangı: Alış: 39,4700 - Satış: 39,4800

Ankara Piyasasında Döviz Fiyatları

ABD Doları: Alış: 36,0740 - Satış: 36,1540
Avro: Alış: 37,2960 - Satış: 37,3760
Sterlin: Alış: 44,6600 - Satış: 44,8700

Bu fiyatlar, döviz alım satım işlemlerinde önemli bir referans kaynağı oluşturmakta. Yatırımcıların ve döviz haftası değerlendirmesi yapanların dikkate alması gereken kritik verilerdir.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.914,68 Puan
2
Ankara'daki Taşınmazların Özelleştirme Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı
3
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Üretici Enflasyonu Beklentileri Aştı
4
Çin'den ABD'ye Ticaret Uyarısı: Sıfır Toplamlı Oyun Mantığını Bırakın
5
2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı
6
Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek
7
Döviz Kurlarında Güncel Değişimler: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!