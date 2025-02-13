Döviz Kurlarında Güncel Değişimler: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
Son günlerde döviz kurları piyasasında hareketlilik sürüyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları da dikkat çekiyor.
İstanbul Piyasasında Döviz Fiyatları
ABD Doları: Alış: 36,1040 - Satış: 36,1050
Avro: Alış: 37,3360 - Satış: 37,3370
Sterlin: Alış: 44,7200 - Satış: 44,7300
İsviçre Frangı: Alış: 39,4700 - Satış: 39,4800
Ankara Piyasasında Döviz Fiyatları
ABD Doları: Alış: 36,0740 - Satış: 36,1540
Avro: Alış: 37,2960 - Satış: 37,3760
Sterlin: Alış: 44,6600 - Satış: 44,8700
Bu fiyatlar, döviz alım satım işlemlerinde önemli bir referans kaynağı oluşturmakta. Yatırımcıların ve döviz haftası değerlendirmesi yapanların dikkate alması gereken kritik verilerdir.