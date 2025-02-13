Döviz Kurlarında Güncel Değişimler: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

Son günlerde döviz kurları piyasasında hareketlilik sürüyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları da dikkat çekiyor.

İstanbul Piyasasında Döviz Fiyatları

ABD Doları: Alış: 36,1040 - Satış: 36,1050

Avro: Alış: 37,3360 - Satış: 37,3370

Sterlin: Alış: 44,7200 - Satış: 44,7300

İsviçre Frangı: Alış: 39,4700 - Satış: 39,4800

Ankara Piyasasında Döviz Fiyatları

ABD Doları: Alış: 36,0740 - Satış: 36,1540

Avro: Alış: 37,2960 - Satış: 37,3760

Sterlin: Alış: 44,6600 - Satış: 44,8700

Bu fiyatlar, döviz alım satım işlemlerinde önemli bir referans kaynağı oluşturmakta. Yatırımcıların ve döviz haftası değerlendirmesi yapanların dikkate alması gereken kritik verilerdir.