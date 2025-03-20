Döviz Kurlarında Güncel Durum: İstanbul ve Ankara Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellendi. Aşağıda, Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla döviz kurlarının detaylarını bulabilirsiniz:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Cinsi Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 38,0070 38,0080 Avro 41,4080 41,4090 Sterlin 49,2500 49,2600 İsviçre Frangı 49,2600 49,2700

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Cinsi Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 37,9770 38,0570 Avro 41,3680 41,4480 Sterlin 49,1900 49,4000

Döviz kurlarındaki bu güncel bilgiler, yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Gelişmelerle ilgili bilgileri takip etmeye devam edin.