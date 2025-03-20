Döviz Kurlarında Güncel Durum: İstanbul ve Ankara Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellendi. Aşağıda, Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla döviz kurlarının detaylarını bulabilirsiniz:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|38,0070
|38,0080
|Avro
|41,4080
|41,4090
|Sterlin
|49,2500
|49,2600
|İsviçre Frangı
|49,2600
|49,2700
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|37,9770
|38,0570
|Avro
|41,3680
|41,4480
|Sterlin
|49,1900
|49,4000
Döviz kurlarındaki bu güncel bilgiler, yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Gelişmelerle ilgili bilgileri takip etmeye devam edin.