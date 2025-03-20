Döviz Kurlarında Güncel Durum: İstanbul ve Ankara Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında son durum. Alış ve satış fiyatları hakkında detaylı bilgi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:53
Döviz Kurlarında Güncel Durum: İstanbul ve Ankara Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellendi. Aşağıda, Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla döviz kurlarının detaylarını bulabilirsiniz:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Cinsi Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 38,0070 38,0080
Avro 41,4080 41,4090
Sterlin 49,2500 49,2600
İsviçre Frangı 49,2600 49,2700

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Cinsi Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 37,9770 38,0570
Avro 41,3680 41,4480
Sterlin 49,1900 49,4000

Döviz kurlarındaki bu güncel bilgiler, yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Gelişmelerle ilgili bilgileri takip etmeye devam edin.

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