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Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL Yükseliş Gösterdi

Dolar/TL, 34,29 seviyesinden işlem görmekte. ABD verileri öncesinde döviz kurlarında karışık bir seyir izleniyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:19
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL Yükseliş Gösterdi

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,2940 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü %0,1 azalışla 34,2727'den tamamlamıştı.

Piyasalardaki Son Durum

Saat 10:10 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın %0,1 üzerinde 34,2940'dan işlem görmekte. Avro/TL ise 37,1350 seviyesinde yatay seyrederken, sterlin/TL 44,6130'dan %0,1 düşüşle satılmaktadır.

Dolar Endeksi ve Ekonomik Veriler

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 104,2 seviyesinde yer almakta. Haftanın geri kalanında açıklanacak yoğun veri takvimi öncesinde piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün ABD’de gelecek büyüme ve özel sektör istihdam verilerine odaklanılmış durumda.

Analistler, ABD’nin resesyona girmeden enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına dair güvenin sürdüğünü belirtirken, bu haftaki büyüme verileri ve cuma günkü istihdam verilerinin dikkatle takip edileceğini ifade ediyorlar.

Fed’in Faiz Politikaları

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, Aralık'taki faiz indirimine dair tahminler de %74 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’deki Ekonomik Göstergeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak %27,4 seviyesine yükseldi. Reel sektör ve hanehalkmışı için sırasıyla %49,5 ve %67,2 seviyelerine gerilemiştir.

Önemli Veriler Takip Edilecek

Günün ilerleyen saatlerinde, Almanya’da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon verileriyle Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi gibi önemli veriler izlenecek. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını belirtiyorlar.

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