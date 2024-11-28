DSİ, Adana'daki İki Değerli Arsayı Satışa Sunuyor

DSİ, Adana'daki İki Taşınmazı Satışa Çıkarıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde bulunan iki arsanın satışını kapalı teklif usulü ile gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleye dair detaylar, DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İki taşınmaz için ihale tarihi 10 Aralık olarak belirlenirken, ihaleler DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmaz malların satış şartnamesini DSİ'nin Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden 9 Aralık saat 16.00'ya kadar 500 lira karşılığında temin edebilecekler.

Taşınmazların Tahmini Bedelleri

Çukurova ilçesindeki taşınmazın KDV hariç tahmini bedeli 17 milyon 540 bin 287 lira, Seyhan ilçesindeki taşınmazın tahmini bedeli ise 35 milyon 379 bin 900 lira olarak belirlenmiştir.

Başvuru Süreci

Kapalı teklif usulüyle satılacak arsalar için isteklilerin, ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına gerekli belgelerle bizzat başvurması gerekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.