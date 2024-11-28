DOLAR
34,65 -0,06%
EURO
36,62 -0,19%
ALTIN
2.931,6 0,19%
BITCOIN
3.301.977,64 1,08%

DSİ, Adana'daki İki Değerli Arsayı Satışa Sunuyor

DSİ, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki taşınmazı kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıyor. İhale tarihi 10 Aralık.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:55
DSİ, Adana'daki İki Değerli Arsayı Satışa Sunuyor

DSİ, Adana'daki İki Taşınmazı Satışa Çıkarıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde bulunan iki arsanın satışını kapalı teklif usulü ile gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleye dair detaylar, DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İki taşınmaz için ihale tarihi 10 Aralık olarak belirlenirken, ihaleler DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmaz malların satış şartnamesini DSİ'nin Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden 9 Aralık saat 16.00'ya kadar 500 lira karşılığında temin edebilecekler.

Taşınmazların Tahmini Bedelleri

Çukurova ilçesindeki taşınmazın KDV hariç tahmini bedeli 17 milyon 540 bin 287 lira, Seyhan ilçesindeki taşınmazın tahmini bedeli ise 35 milyon 379 bin 900 lira olarak belirlenmiştir.

Başvuru Süreci

Kapalı teklif usulüyle satılacak arsalar için isteklilerin, ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına gerekli belgelerle bizzat başvurması gerekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 50. Yılını Kutladı!
2
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
3
DSİ, Adana'daki İki Değerli Arsayı Satışa Sunuyor
4
Bakan Bayraktar'dan Alman Yatırımcılara Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Çağrısı
5
Hyundai, ABD'de 226 Bin Araç Geri Çağırdı: Geri Görüş Kamerası Sorunu
6
S&P, Küresel Ekonominin 2024'te %3 Büyüyeceğini Öngördü
7
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye ile Ticari İlişkilerimizi Güçlendirmeliyiz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı